Das «Happy Day»-Los von Swisslos ist ein Klassiker, der eng mit der gleichnamigen und erfolgreichen TV-Show «Happy Day» im Schweizer Fernsehen verknüpft ist, heisst es in einer Mitteilung. Die Bekanntheit des Loses sei in der Zielgruppe sehr hoch und das Produkt geniesse viele Stammkunden, die in diesem Jahr mit attraktiven Zusatzgewinnen für ihre Treue belohnt würden.

Zusätzlich zur Million und den Geldpreisen gab es im Frühling 500 Goldvrenelis und jetzt im Herbst, passend zur Wandersaison, Reka-Checks zu gewinnen. Die Zusatzgewinne inszeniert Erdmannpeisker jeweils «in einer auffälligen und schnellen Plakatkampagne», welche in der direkten Umgebung vom Point-of-Sale zum Kauf eines «Happy Day»-Loses anregt.

Verantwortlich bei Swisslos Interkantonale Landeslotterie: Rolf Kunz (Leiter Marketing & Distribution), Marco Bacchetta (Leiter Produkt-Management Lose), Daniela Zwick (Produkt-Management Lose); verantwortlich bei Erdmannpeisker: Gabriel Peisker (Creative Direction), Patrick Fawer (Art Direction), Rainer Neusius, Selina Helbling (Beratung), Jenny Ziörjen (Mediengestaltung), Zipmedia (Mediaplanung). (pd/cbe)