Go Slow: Das Beratungteam von Go Slow bekommt Verstärkung

Die Berner Agentur Go Slow hat ihre Beratung ausgebaut. Die Digital-Marketing-Fachfrau Thalita Salzmann verstärkt das Team im Bereich Strategie, Beratung und Projektleitung, heisst es am Dienstag in einer Mitteilung.

Thalita Salzmann ist Expertin für crossmediale Kampagnen, Website-Performance-Analysen sowie für Content Marketing und Lead Management. Zusammen mit der Beratungsleiterin Stéphanie Adamina berät und betreut Thalita Salzmann seit dem 1. November 2023 Kunden wie PostFinance AG, Valiant Bank AG oder myStromer AG.

Thalita Salzmann verfügt über langjährige Erfahrung im Online- Marketing. Die Bernerin war unter anderem Digital Marketing Manager bei der GVB Privatversicherungen AG (PVAG) und Digital Content Publisher bei den SBB CFF FFS und hat im Kursaal Bern sowie bei der Buchungsplattform booking.com gearbeitet.

Go Slow wurde 2015 vom Grafikdesigner Rico Adamina gegründet. Mittlerweile beschäftigt die Agentur im Berner Weissenbühl-Quartier sechs Mitarbeitende und deckt zusammen mit einem Spezialisten- Netzwerk sämtliche Kundenbedürfnisse rund um Werbung, PR, Marketing und Kommunikation ab.