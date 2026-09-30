Andfrank: Das Erlebnis steht vor dem Produkt

Sigg startet eine Kampagne für seine Outdoor-Kollektion. Unter dem Titel «Genau für diesen Moment» stellt der Flaschenhersteller den ersten Schluck nach einem anstrengenden Aufstieg ins Zentrum. Entwickelt und umgesetzt wurde die Kampagne von der Agentur Andfrank, heisst es in einer Mitteilung.
Nach Angaben der Agentur steht nicht die Flasche selbst im Vordergrund, sondern das Erlebnis nach dem geschafften Aufstieg. Die Kampagne setzt dieses Motiv in zwei Filmen um, die den Ablauf von Anstrengung, Schluck und Erfrischung zeigen. Der erste Film begleitet einen erfahrenen Bergsportler auf einer anspruchsvollen Route durch steiles und raues Gelände. Der zweite folgt einer Wanderin auf einer klassischen Bergwanderung.
Ein anderes Logo fällt in den Spots auf: Die Wanderer tragen sichtbar Kleidung von Mammut. Die Schweizer Outdoor-Marke hat Kleidung für den Dreh zur Verfügung gestellt, wie Creative Director Ramon Alder auf Anfrage erklärt.
Die Kampagne wird auf YouTube, in den sozialen Medien und über verschiedene Bannerformate ausgespielt. (pd/spo)
Credits
Verantwortlich bei Sigg Switzerland Bottles AG: René ab Egg (Director Marketing), Sarah Ritter (Communication Manager), Cheyenne Ruiz (Praktikantin Marketing); verantwortlich bei Andfrank: Vivian Darges (Art Direction), Ramon Alder (Creative Direction), Florian Bieniek (Media); verantwortlich bei Grand Studio: Mirko Noser (Producer & Director), Andrea Luca Ammann (DOP & Edit), Dominik Lindegger (Fotograf), Bardo Eicher (Sounddesign).