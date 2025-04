Zimmermann: «Das musst du erlebt haben» lanciert

Publiziert am 10.04.2025

Ob von Freunden, Bekannten, Influencern oder Plattformen wie Google und Tripadvisor – Empfehlungen spielen eine entscheidende Rolle. 64 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer und 69 Prozent der Deutschen buchen die Reise, weil ihnen ein Reiseziel empfohlen wurde oder aufgrund positiver Bewertungen.

Als Vorlauf zur Lancierung der Kampagne kommt eine Teaserkampagne in den sozialen Medien zum Einsatz, in welcher der Tessiner Comedian Mike Casa Passanten befragt, was man im Tessin unbedingt erlebt haben muss. Die Lancierung der Kampagne findet mit einem Manifestofilm statt, welcher inspiriert, das Tessin auf unvergessliche Weise zu erleben und aufzeigt, was man alles erlebt haben muss im Tessin.

Zusätzlich kommen vier Kurzfilme zum Einsatz, welche auf spezifischen Themen wie Wandern, Dolce far niente, Familienabenteuer und Zeitreisen basieren, die sowohl junge Reisende als auch Geniesser dazu anregen, den südlichsten Kanton der Schweiz in ihre Reisepläne zu integrieren. Impactstark gestaltete zudem Plakate zu denselben und weiteren Themen, wie es in einer Mitteilung heisst.











Neben Ticino Turismo ist es geplant, dass das neue Kreativkonzept auch von mehreren Tessiner Regionen wie zum Beispiel Lugano, Mendrisiotto und Bellinzona umgesetzt wird, die ausgewählte Massnahmen ebenfalls unter das «Das musst Du erlebt haben» Kampagnendach stellen. Die Kampagne mit fünf Filmen und 5 Plakatsujets läuft aktuell in der Deutsch- und Westschweiz und ist der Auftakt einer mehrjährigen Kampagne, die durch verschiedene Storytelling-Formate und Adaptionen der Leitidee die Vielseitigkeit und die Stärken des Tessins herausstellt. Zusätzlich kommt in Baden-Württemberg eine Leadkampagne zum Einsatz, die auf demselben Kreativkonzept basiert. Ein r Massnahmenmix bestehend aus e-Newsletters, Präsenz auf zielgruppenspezifischen Plattformen, PR-Aktivitäten sowie aktivierende Massnahmen auf allen sozialen Kanälen ergänzen den neuen Auftritt von Ticino Turismo. (pd/awe)