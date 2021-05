Goldbach: Der Tag der guten Tat ist zurück

Am 29. Mai findet schweizweit der Tag der guten Tag von Coop in Zusammenarbeit mit sechs Partnern statt. Die solidarische Mitmach-Aktion wurde gemäss Mitteilung 2019 von Coop lanciert, 2020 fiel sie wegen der Pandemie aus. Nach dieser Zwangspause ist die Aktion in diesem Jahr zurück.

Goldbach bewirbt den Tag der guten Tat vorab mit ihrem crossmedialen Portfolio über TV, Audio, Zeitungen und Zeitschriften in Print und Digital sowie über Social Media, um die Aufmerksamkeit auf das freiwillige Engagement für Mitmenschen und die Umwelt zu lenken.

Die medienübergreifende Kampagne umfasst die Schaltung des Promo-Spots während rund zwei Wochen auf grossen TV-Sendern wie RTL, ProSieben, SAT.1 oder 3plus sowie Printanzeigen und Display Ads in diversen Medientiteln und auch redaktionelle Beiträge in Zusammenarbeit mit Hauptmedienpartner 20 Minuten.

Im Audio-Bereich werden bei verschiedenen Schweizer Privatradiostationen Trailer, moderierte Teasings sowie Beiträge rund um das freiwillige Engagement ins Programm integriert. Damit wird eine Plattform für die guten Taten der Radiohörerinnen und -hörer geschaffen. Deren persönliche Geschichten und Erfahrungen werden im Vorfeld des Tages der guten Tat täglich am Radio ausgestrahlt. Abgerundet wird die crossmediale Kampagne durch Social Media Posts.

«Mit dem Tag der guten Tat möchten wir mit kleinen und grossen Taten einen wichtigen Beitrag für unsere Mitmenschen, die Gesellschaft und die Umwelt leisten», wird Vanessa Finzer, Leiterin Werbung bei Coop, in der Mitteilung zitiert. «Dank der Zusammenarbeit mit Goldbach können wir die Mitmach-Initiative noch bekannter machen und so die ganze Schweiz begeistern und bewegen.» Tamara Schmid, Head of Branch Office Basel/Bern bei Goldbach Media, führt aus: «Gerade in diesen aussergewöhnlichen Zeiten sind Aktionen für mehr Solidarität und mehr Miteinander besonders wichtig. Wir sind stolz, mit unserem crossmedialen Portfolio einen Beitrag dazu zu leisten, dass diese wichtige Botschaft auch medienübergreifend gesehen und gehört wird.» (pd/lom)