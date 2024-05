APG: Der Zürcher Bahnhofplatz ist zurück im Portfolio

Publiziert am 13.05.2024

Mit der aktuellen Vertragsinhaberin, der Livesystems AG, die seit Mitte 2021 zur Schweizerischen Post gehört, sei der jetzige Vertrag im gegenseitigen Einvernehmen mit den VBZ vorzeitig aufgelöst worden, schreibt APG in einer Medienmitteilung. Nach der Vertragsauflösung habe die VBZ die Vermarkter, welche an der Ausschreibung im 2021 ein Angebot abgegeben haben, zur Eingabe der Offerte für die verbleibende Vertragslaufzeit eingeladen, heisst es weiter.

Ab dem 1. August 2024 vermarktet die APG insgesamt 64 F12-Leuchtflächen, die in Vierergruppen angeordnet und durch transparente Glas-Module unterbrochen sind (siehe Bild). Die APG plant, die Leuchtflächen in der Tramwartehalle als Gesamtbranding in Viererblocks, als einzelne Viererblocks oder als einzelne Flächen zu vermarkten. Damit könne sowohl nationale als auch regionale Kundschaft von einem starken Auftritt mit hohen Frequenzen an einer der absoluten Top-Adressen der Schweiz profitieren, schreibt das Unternehmen. » (pd/nil)