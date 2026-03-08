Freundliche Grüsse: Die Alltagshelden aus zweiter Hand

Publiziert am 08.03.2026

Die von Freundliche Grüsse entwickelte Kampagne knüpft an der Idee an, dass Dinge bei Ricardo in neuen Händen weiterleben und neue Geschichten schreiben. In einer Welt, in der Produkte schnell ersetzt werden, statt Wertschätzung zu erfahren, soll die Plattform als Ort inszeniert werden, an dem gute Dinge eine zweite Chance erhalten – und Nutzerinnen und Nutzer das Gefühl, etwas Richtiges getan zu haben.

In den Spots und Sujets werden leicht überdrehte, aber wiedererkennbare Schweizer Alltagssituationen gezeigt. Ein Standmixer, der den Start in einen «smoothen» Morgen ermöglicht, ein Sessel, der zum Ort für die besten Einfälle wird, oder weitere Fundstücke werden in den Mittelpunkt gerückt und als persönliche Alltagshelden inszeniert. Ein diverser Cast agiert in realitätsnahen Wohnsituationen, die Umsetzung bleibt bewusst bodenständig.

Visuell setzt die Kampagne auf kurze, pointierte Bewegtbild-Sequenzen. Ein Zoom führt die Zuschauerinnen und Zuschauer jeweils aus einer alltäglichen Szene direkt zum Secondhandobjekt, das so als Teil einer neuen, individuellen Geschichte markiert wird. Zentral ist die Haupt-Headline «War mal neu. Ist jetzt super» – sie wird durch thematische Varianten wie «War mal neu. Ist jetzt genau dein Style», «War mal neu. Ist jetzt der beste Platz für dein Kopfkino» oder «War mal neu. Ist jetzt dein Kickstart in den Tag» ergänzt, die den Grundgedanken der Kreislaufwirtschaft verdichten.

Ricardo hebt im Zusammenhang mit der Kampagne den emotionalen und nachhaltigen Wert von Secondhand-Objekten hervor, die auf der Plattform ein neues Kapitel beginnen. Die Kreislaufwirtschaft soll modern und menschlich ins Zentrum gerückt werden, ohne belehrende Tonalität. Freundliche Grüsse beschreibt in einer Mitteilung die Inszenierung der Produkte als Darstellung begehrenswerter Unikate mit Charakter; durch die Verbindung von moderner Ästhetik und humorvollen Details soll die Entdeckerfreude, die Ricardo prägt, visuell und emotional erlebbar werden.

Die Kampagne wird ab sofort mit (D)OOH-Sujets sowie Online-Massnahmen in der ganzen Schweiz ausgespielt. Ergänzend stehen mehrere Filme zu einzelnen Objekten – darunter «Designer-Tasche», «Standmixer», «Sessel» und «Gravel-Bike» – als Bewegtbild-Umsetzung zur Verfügung. (pd/cbe)