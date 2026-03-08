Freundliche Grüsse: Die Alltagshelden aus zweiter Hand

Die von Freundliche Grüsse entwickelte Kampagne knüpft an der Idee an, dass Dinge bei Ricardo in neuen Händen weiterleben und neue Geschichten schreiben. In einer Welt, in der Produkte schnell ersetzt werden, statt Wertschätzung zu erfahren, soll die Plattform als Ort inszeniert werden, an dem gute Dinge eine zweite Chance erhalten – und Nutzerinnen und Nutzer das Gefühl, etwas Richtiges getan zu haben.
In den Spots und Sujets werden leicht überdrehte, aber wiedererkennbare Schweizer Alltagssituationen gezeigt. Ein Standmixer, der den Start in einen «smoothen» Morgen ermöglicht, ein Sessel, der zum Ort für die besten Einfälle wird, oder weitere Fundstücke werden in den Mittelpunkt gerückt und als persönliche Alltagshelden inszeniert. Ein diverser Cast agiert in realitätsnahen Wohnsituationen, die Umsetzung bleibt bewusst bodenständig.
Ricardo hebt im Zusammenhang mit der Kampagne den emotionalen und nachhaltigen Wert von Secondhand-Objekten hervor, die auf der Plattform ein neues Kapitel beginnen. Die Kreislaufwirtschaft soll modern und menschlich ins Zentrum gerückt werden, ohne belehrende Tonalität. Freundliche Grüsse beschreibt in einer Mitteilung die Inszenierung der Produkte als Darstellung begehrenswerter Unikate mit Charakter; durch die Verbindung von moderner Ästhetik und humorvollen Details soll die Entdeckerfreude, die Ricardo prägt, visuell und emotional erlebbar werden.
Credits
Verantwortlich bei Ricardo: Priska Cavelti (Director Marketing), Cathrine Günther (Senior Digital Marketing Manager), Vivienne Merz (Brand Marketing Manager), Servanne Bedel (Junior Brand Marketing Manager); verantwortlich bei Freundliche Grüsse: Pascal Deville, Samuel Textor, Fabian Biedermann (Gesamtverantwortung), Laura Leuenberger (Art Direction), Philipp Gloyer, Timo Ueberall (Text), Damian del Fabbro (Beratung), Pascal Duschletta (Agency Producer), Lily Marr (Set Design); externe Partner: Patrik Lindén (Regie und Fotografie), Rockenfeller & Göbels (Production), Remotepost (Postproduction).