von Christian Beck

Der 14. Februar wird beherrscht von Blumensträussen oder Schokolade für die Liebsten, spezielle Aktionen für Liebespaare – und Herzchen-Dekos wohin man schaut. persoenlich.com hat zum Valentinstag internationale Werbespots gesichtet, mit denen Unternehmen die Liebenden umgarnen. Hier die Top 5 der Redaktion:



5. Deichmann

Am Valentinstag scheiden sich die Geister. Team Romantik hat am Valentinstag Herzchen in den Augen und träumt von roten Rosen und Liebesschwüren, für andere ist der 14. Februar ein Tag wie jeder andere. Tatsache ist: Nicht jede oder jeder ist glücklich verliebt und zelebriert den Valentinstag, als gäbe es kein Morgen. Genau dies greift Deichmann in der aktuellen Social-Media-Kampagne auf. Der Spot entstand in Zusammenarbeit von Accenture Song und der Produktionsfirma First dot.



4. Jimmy John's

Der Rapper Yung Gravy hat eine gut dokumentierte Vorliebe für ältere Frauen. Im Mittelpunkt der Kampagne von VaynerMedia für die amerikanische Restaurantkette Jimmy John's steht eine «Bachelor»-Parodie, in der Gravy von einer Gruppe hinterhältiger Damen umworben wird. Welcher Frau er wohl seinen letzten «Velvet Cookie» schenkt?



3. MediaMarkt und Saturn

Die Beziehung zwischen Liebe und Technik kann kompliziert sein. Daher schlagen MediaMarkt und Saturn anlässlich des Valentinstags ruhigere Töne an: Die Augen kleben am Handydisplay, Gaming-Abenteuer fordern die volle Aufmerksamkeit, das perfekte Selfie ist wichtiger als die Begleitung. Der Kampagnenspot von Saatchi & Saatchi mahnt zu einem achtsameren Umgang mit Technik im Alltag und appelliert für mehr Zeit für die Liebsten.



2. Samsung

Es gibt ihn tatsächlich, diesen einen magischen Moment, der alles verändert. Ob es für den kleinen Putzerfisch Pablo und das Smartphone Galaxy S23 Ultra eine Lovestory mit Happy End sein wird, zeigt der Werbespot «Liebe auf den ersten Blick». Dieser stammt von Leo Burnett.



1. Finish

Eben erst war noch Super Bowl – und schon steht der Valentinstag vor der Tür. Der 13. Februar dazwischen ist «der furchterregendste Tag des Jahres», weil man sein Zuhause zwischen der Super-Bowl-Party und dem Valentinstag sauber bekommen muss. Eine gute Grundlage, um Werbung für Geschirrspültabs zu machen. Der Spot stammt von Depo Film.