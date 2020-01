Auch in diesem Jahr wird eine 14-köpfige unabhängige Fachjury – bestehend aus Vertretern von Kreativ-und Mediaagenturen sowie Werbeauftraggebern – die beste crossmediale Kampagne auszeichnen, welche durch ihre innovative und intelligente Vernetzung überzeugen kann. So heisst es in einer Mitteilung von Mittwoch.







Der Bewertung der eingereichten Cases nehmen sich unter der Leitung von Marco Taborelli (Marco Taborelli Consulting) folgende Branchenexperten an:





Jan Alther, Philips AG

Christoph Bürge, Metzger Rottmann Bürge Partner AG

Karin Estermann, Inhalt&Form Werbeagentur

Simon Flatt, Coop Genossenschaft

Caspar Heuss, Wirz Communications AG

Sarah Hiltebrand, Die Antwort AG

Pam Hügli, Serviceplan Suisse AG

Marc Isler, brack.ch

Manfred Kluge, Omnicom Media Group Schweiz AG

Dennis Lück, Jung von Matt/Limmat AG

Benjamin Moser, MediaCom Switzerland

Giovanni Porcelli, Volvo Car Switzerland AG

Thorsten Schapmann, Beiersdorf AG

Dominique Zingg, Feldschlösschen Getränke AG

Neben der crossmedialen Strategie und der Effizienz des Medieneinsatzes werde auch der Innovationsgrad einer Kampagne, ihre kreative Leitidee und medienadäquate Umsetzung sowie der Gesamteindruck bei der Siegerauswahl berücksichtigt.

Der Einsendeschluss für den Goldbach Crossmedia Award wurde bis zum 22. Januar 2020 verlängert. Die Gewinner werden am 2. April 2020 im Rahmen der Award Night von «Best of Swiss Web» in der Samsung Hall in Dübendorf bei Zürich gekürt.

Weitere detaillierte Informationen zum Goldbach Crossmedia Award finden sich hier. (pd/lol)