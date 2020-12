Oft unterschätzt, manchmal vergessen. Neben dem Millionenlos, welches zur Weihnachtszeit umfassend beworben wird, sind auch weitere Rubbellose von Swisslos zu Weihnachten eine gute Geschenkidee.

Dies hat Erdmannpeisker mit einer neuen Weihnachtskampagne 2020 entsprechend inszeniert, wie es in einer Mitteilung heisst. In der Kampagne würden «auf lustige und unterhaltsame Weise» vier Lose des umfangreichen Swisslos-Sortiments in 3D animiert. Mit «einer schönen Choreografie tanzen sich die Lose in die Köpfe der Leute» und würden daran erinnern, «dass sich Rubbellose als ideales Geschenk eignen».

Eingesetzt werden die Spots als ePannels, im Passenger TV und am POS. Zudem wurde auf Basis des Spots ein Keyvisual generiert, welches dann auf Printmedien für den POS oder digitale Werbemittel adaptiert wurde.

Verantwortlich bei Swisslos Interkantonale Landeslotterie: Rolf Kunz (Leiter Marketing & Distribution), Anouk Grünert (Leiterin Produkt-Management Lose), Daniela Zwick (Produkt-Management Lose); verantwortlich bei Erdmannpeisker: Gabriel Peisker (Creative Direction), Patrick Fawer und Jenny Ziörjen (Art Direction), Rainer Neusius, (Beratung); verantwortlich bei Markenfilm: Ulrich Scheper (Executive Producer), Christoper Graage (Digital Producer). (pd/cbe)