LSA: Die Neustadt Gruppe wird Mitglied

Die inhabergeführte Werbeagentur Hinz und Kunz AG ist seit 2010 eine bekannte Grösse in der Zentralschweiz. In den letzten elf Jahren entwickelte sich das Zwei-Mann-Start-up zu einem KMU mit über 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wie Leading Swiss Agencies (LSA) in einer Mitteilung schreibt.

Hinzugewonnene Kompetenzen haben die Inhaber jeweils in neue Agenturen exportiert. So sind insgesamt sieben Schwester-Agenturen entstanden, etwa die Digital Heroes GmbH Luzern, eine Digitalagentur mit Fokus auf Inbound Marketing.

Um die externe Wahrnehmung als eine der grössten Agenturen der Zentralschweiz zu verbessern und die internen Abläufe zu optimieren, haben die Inhaber 2021 einen Change Prozess lanciert und entschieden, die Agenturen per Januar 2022 unter ein neues Dach zu stellen. Das Unternehmen mit rund 45 Spezialistinnen und Spezialisten bezieht unter dem Namen «Neustadt Gruppe» am Markt Position und wird von den Inhabern Cyrill Kuster, Adi Barmettler und Christian Schwotzer geführt.

Die Neustadt Gruppe ist eine Inbound- und Content Agentur und betreut ihre Kundinnen und Kunen «from scratch to shipping» über den gesamten Prozess von der Strategie über die Content-Kreation (Text, Bild, Video, Animation), das technische Aufbereiten und Ausspielen relevanter Inhalte bis hin zum Tracking und Reporting – ganz dem Motto «creating what matters.»

Zu ihren Kunden zählt die Neustadt Gruppe Unternehmen wie die Concordia Krankenversicherung, Rega, Migros, Caritas, Curaden und zahlreiche weitere Schweizer und internationale Firmen.

Die Neustadt Gruppe ist per 1. Februar 2022 neues Mitglied des LSA. (pd/cbe)