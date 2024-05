Geborgenheit, gute Stimmung, erste Crushes oder Herzklopfen: Brack.ch liefert, was dir guttut. Unter dieser Leitidee ist die neue nationale Imagekampagne für einen der grössten Schweizer Online-Shops mit über 250'000 Produkten entstanden. Das schreibt die Agentur Inhalt und Form in einer Medienmitteilung.

Für die Bewegtbild- und Out-of-Home-Kampagne habe man Brack.ch einen authentischen, natürlichen Look verliehen, heisst es weiter. So gewährt die Kampagne Einblick ins Alltagsleben in Schweizer Haushalten: entspannt, unaufgeregt und lebensnah. Situationen, wie wir sie alle kennen, die angenehme Gefühle auslösen. Ob Mutter und Sohn beim Kuscheln auf dem Sofa, zwei Teenie-Girls, die sehnsüchtig auf eine neue Nachricht des Schwarms warten, oder ein Krimi-Abend, der für echte Spannung sorgt. Für all diese Situationen gibt es auf Brack.ch die passenden Produkte inklusive ausgezeichnetem Service.Für die erste Welle der Kampagne wurden fünf Spots inklusive drei dazugehöriger Keyvisuals produziert, welche die Spot-Sujets und die Leitidee «Brack.ch liefert, was dir guttut» aufgreifen.