Publiziert am 27.08.2026

Die crossmediale Kampagne läuft seit dem 17. August in Bewegtbild- und statischen Formaten, Schwerpunkt ist LinkedIn. Entwickelt hat sie die Berner Agentur Contexta.

Der Ansatz verzichtet nach Angaben der Agentur bewusst darauf, Produkte zu erklären. Am Anfang stehe nicht das Portfolio, sondern ein konkretes Problem des Unternehmens – etwa zu hohe Parkplatzkosten, aufwendige Spesenabrechnungen oder Nachhaltigkeitsvorgaben, die belegt werden müssen. Die Angebote folgen als Antwort: Parkplatzmanagement, der öffentliche Verkehr als Fringe Benefit, der SBB Businessmanager, MoveSmart.

MoveSmart ist allerdings keine SBB-Dienstleistung, sondern eine unternehmensübergreifende Initiative mit mehrstufigem Label, an der sich die SBB neben anderen Firmen beteiligt.

Laut Mitteilung ist «Smooove your Business» keine Kampagne mit Ablaufdatum, sondern ein modulares System: Im digitalen Raum werde jede Entscheidungsfunktion mit ihrer eigenen Herausforderung angesprochen, Finanzverantwortliche anders als HR, Nachhaltigkeit anders als Facility Management. Künftige Angebote sollen sich in diese Architektur einfügen, ohne dass die Plattform neu aufgesetzt werden muss.

«Geschäftskunden entscheiden nicht weniger emotional als Privatkunden – sie müssen ihre Entscheidung nur besser begründen können. Deshalb bauen wir im B2B eine Marke auf und nicht eine Abfolge von Produktkampagnen», erklärt Gregor Koncilja, Head of Business Customers B2B, in der Mitteilung.

Contexta arbeitet seit Jahren für den SBB-Personenverkehr, zuletzt etwa für eine Kampagne zum Respekt im öffentlichen Verkehr (persoenlich.com berichtete). (pd/nil)



