Thjnk Zürich: Die Schweizer als grosser Sportplatz

Der Sportfachhändler Ochsner Sport ist dabei, seinen Markenauftritt zu erneuern. Das Unternehmen richtet Angebot und Service künftig vermehrt auf Performance und Sportkompetenz aus, wie die verantwortliche Agentur Thjnk Zürich in einer Mitteilung schreibt. In diesen Tagen startet die Sportkette demnach mit einer Omnichannel-Kampagne und einem modernisierten Auftritt.

Die Kampagnenidee mit dem Slogan «Die Schweiz ist unser Sportplatz» verbinden Sport und Location in sogenannten «Micro Adventures»: In der Kampagne würden lokale Sportler an Schweizer Orten mit den exakten Koordinaten gezeigt – als konkrete Inspiration, heisst es weiter.

Im Vorfeld wurden unzählige Bewegtbild- und Fotoaufnahmen generiert, die über sämtliche Touchpoints zum Einsatz kommen. Im Zuge des Kampagnenstarts hat Thjnk Zürich gemeinsam mit der Schwester Loved das CI/CD von Ochsner Sport überarbeitet. Es beinhaltet ein Logo-Facelift, eine neue Bildwelt, neue Schriften und einen neuen Umgang mit Farben und Piktogrammen.

Content wird im neu entwickelten Magazin «Playground» gebündelt, das redaktionelle Berichte mit Tipps zu Sportabenteuern und Equipment verbindet. Die erste Ausgabe erscheint am 1. April 2019.

Der Startschuss für den neuen Auftritt erfolgt am Mittwoch, 20. März 2019 in der Europaallee beim Zürcher Hauptbahnhof: Mit der Eröffnung des ersten Ochsner Sport Pro, einem Store, der sich auschliesslich auf Bike, Run und Train konzentriert. Hier finden Biker auf 1000 Quadratmetern unter anderem eine Bike-Werkstatt, eine Messstation mit Diagnose-Tools inkl. Sattel- und Lichttest und den Bikeservice@home, einer mobilen Werkstatt. Als erster grosser Retailer in der Schweiz bietet Ochsner Sport eine dynamische Fuss- und Laufanalyse an, um den perfekten Laufschuh anzupassen.

