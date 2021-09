BETC London: Die wahre Magie des alltäglichen Lebens

Coca-Cola hat am Mittwoch eine neue globale Markenphilosophie und -plattform namens «Real Magic» gestartet. Diese lädt laut Mitteilung dazu ein, «die wahre Magie des alltäglichen Lebens und unsere zwischenmenschlichen Beziehungen zu feiern». «Real Magic» inspiriere dazu, «um uns herum Magie zu erfahren, wenn wir im Alltag achtsam und aufmerksam mit unseren Mitmenschen zusammenkommen» und ermutige, «das Alltägliche ins Aussergewöhnliche zu heben».

Die Kampagne erkennt laut Mitteilung die Widersprüche an, mit denen gerade die junge Generation konfrontiert ist: auf der Suche nach Harmonie und menschlicher Verbundenheit im ständigen Zusammenspiel zwischen der virtuellen und der realen Welt.

«Coca-Cola ist eine Marke, die sich durch Vielseitigkeit definiert: bescheiden aber ikonisch, authentisch aber geheimnisvoll, real aber magisch», wird Manolo Arroyo, Chief Marketing Officer von The Coca-Cola Company, in der Mitteilung zitiert. «Die ‹Real Magic›-Philosophie beruht auf der Überzeugung, dass Vielfalt die Welt interessanter macht – eine Welt mit aussergewöhnlichen Menschen, unerwarteten Möglichkeiten und wunderbaren Momenten. Gleichzeitig fängt sie die Essenz von Coca-Cola selbst ein: ein echter Geschmack, der unbeschreiblich und einzigartig ist, ein Hauch von echter Magie.»

Neue Perspektive auf dem Logo

«Real Magic» ist die erste neue globale Markenplattform für Coca-Cola seit 2016 und wird zusammen mit einer aufgefrischten visuellen Identität für Coca-Cola sowie einer neuen Perspektive auf das Coca-Cola-Logo eingeführt. Inspiriert von seiner Darstellung auf der ikonischen Coca-Cola Flasche, nimmt das «Hug»-Logo das geschwungene Coca-Cola-Markenzeichen auf allen Verpackungen auf. Visuell wird das Logo im Rahmen der Kampagne zur Klammer des alltäglichen Lebens.

Coca-Cola arbeitet mit Künstlern, Fotografen und Illustratoren zusammen, um das Konzept von «Real Magic» durch das Hug-Logo zum Leben zu erwecken. «Durch ihre eigene, unverwechselbare und ungefilterte Perspektive werden kreative Momente alltäglicher Magie auf individuelle, ausdrucksstarke Weise zum Leben erweckt», schreibt das Unternehmen weiter. Zu den Designpartnern gehören Wieden+Kennedy London, KnownUnknown und Kenyon Weston.

«‹Real Magic› ist nicht einfach ein Slogan oder eine einmalige Kampagne: Es ist eine langfristige Markenphilosophie und Überzeugung, die das Marketing und die Kommunikation der gesamten Coca-Cola Marke bestimmen wird», so Arroyo weiter.

Welten rücken ein Stück näher zusammen

Die neue Kampagne verbindet reale und virtuelle Welten. «Sie ist eine Metapher für die Überzeugung, dass das, was uns verbindet, grösser ist als das, was uns trennt, und feiert das Thema Menschlichkeit», heisst es. Der Film, der am 27. September digital veröffentlicht wurde und drei bekannte Gamer – DJ Alan Walker, Aerial Powers von Team Liquid und Average Jonas – zeigt, schaffe echte Magie: «Was wäre, wenn Coca-Cola als Symbol der Zusammengehörigkeit eine Brücke zwischen Universen schlagen könnte, die eigentlich getrennt sein sollten?»



Coca-Cola hat die Kampagne «Mit Coca-Cola rücken Welten ein Stück näher zusammen» gemeinsam mit der Werbeagentur BETC London, dem führenden Filmregisseur Daniel Wolfe und dem auf Spiele und CGI spezialisierten Produktionspartner Mathematic entwickelt.

Die Kampagne wird auch in sozialen und digitalen Medien sowie im TV umgesetzt. Ausserdem veranstaltet Coca-Cola ab dem 11. Oktober eine virtuelle Code-Jagd, bei der es Preise zu gewinnen gibt. Konsumenten und Konsumentinnen, welche versteckte Codes aus dem TV-Spot online eingeben, haben die Chance auf exklusive Preise wie beispielsweise Live-Gaming-Sessions mit Aerial Powers oder Average Jonas sowie TwitchBits, dem virtuellen Gut, mit dem Twitch-Streamer unterstützt werden können.

«Mit ‹Real Magic› wollen wir die Menschen durch eine neue Plattform einzigartiger und eigener Erfahrungen auf ganz andere Weise ansprechen», so Arroyo. «‹Mit Coca-Cola rücken Welten ein Stück näher zusammen› wurde für und mit einer Community entwickelt, die etwas anderes erwartet als das, was sie von Coca-Cola gewohnt ist. Bei der Entwicklung dieser Kampagne haben wir uns mit den besten Kreativen, mit Gamern, mit Twitch und mit anderen zusammengetan, um unseren Platz in einer Realität zu finden, die wir bisher nicht kannten. Das ist ungeheuer aufregend.» (pd/cbe)