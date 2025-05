Hofmarschall: Die Zentralbahn feiert ihr 20. Geburtstag

Creative Days 25

Nun liegt das Programm vor

Nun liegt das Programm vor

Das grösste Schweizer Kreativfestival findet am 12. Juni in Zürich statt. So sieht das Tagesprogramm aus.

Das grösste Schweizer Kreativfestival findet am 12. Juni in Zürich statt. Der ADC Switzerland präsentiert ein Tagesprogramm unter dem Motto «Orchestra of Wizards» mit internationalen und nationalen Speakern aus Werbung, Design und Medien.