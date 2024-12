Mediaschneider: DOOH passt sich an

Publiziert am 03.12.2024

Helsana hat gemeinsam mit der Mediaagentur Mediaschneider Zürich eine richtungsweisende digitale Out-of-Home Kampagne (DOOH) gestartet. Die Kampagne, ist auf dem DOOH-Inventar von Goldbach Neo umgesetzt, heisst es in einer Mitteilung.

Die Anzeigen der Kampagne passen sich dynamisch an den jeweiligen Standort an. Dabei werden der Name der nächstgelegenen Helsana-Filiale und die Entfernung dorthin eingeblendet, um potenziellen Kunden direkt vor Ort relevante Informationen zu bieten.

Helsana setzt damit auf programmatische Technologie und dynamische Anpassung der Werbeinhalte. Diese Kampagne ist zentral gesteuert und automatisch angepasst.

Die Kampagne wurde über die Demand Side Plattform (DSP) von Vistar Media ausgespielt. Sie lief ab dem 25. September 2024 für insgesamt 4 Wochen. (pd/spo)