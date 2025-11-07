Publiziert am 07.11.2025

Unter dem Titel «Drei Täler. Drei Gesichter» verzichtet die Ferienregion auf branchenübliche Winterwonderland-Bilder. Drei Figuren verkörpern die unterschiedlichen Profile der Täler: Das Val Müstair zeigt das 50-Jahr-Jubiläum des Skigebiets Minschuns im Retro-Stil, Samnaun setzt auf zollfreies Shopping, Scuol auf die Kombination von Skipiste und Thermalbad Bogn Engiadina.

Die Kampagne verknüpft einen Werbespot mit Landingpages, auf denen Angebote und Events der einzelnen Täler zu finden sind. Die Organisation bezeichnet die Kampagne in einer Mitteilung als 360-Grad-Ansatz, der die einzelnen Täler und die Gesamtmarke stärken soll. Ein Wettbewerb mit Übernachtungspaketen ergänzt die Massnahme.

«Unsere Kampagne ist bewusst mutig. Denn je origineller die Idee, desto mehr fällt sie auf», sagt Franz Thomas Balmer, Vizedirektor und Marketingleiter der Ferienregion Engadin Samnaun Val Müstair (TESSVM).

Der Spot wurde vom Churer Produktionsunternehmen Moviemaint produziert. (pd/cbe)