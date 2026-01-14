Publiziert am 14.01.2026

Die Kampagne ist eine Schweizer Adaption der europäischen «Fühl dich Bonbon»-Kampagne und greift das Thema Skifahren auf, teilt Ricola mit. Umgesetzt wurde sie unter anderem mit Skirennfahrer Niels Hintermann. Ausgespielt wird sie über TV, Out-of-Home, YouTube und Social Media sowie bei den Ski-Weltcup-Rennen in Adelboden und Wengen.

Für die kreative Umsetzung zeichnet Jung von Matt verantwortlich. Die Agentur war über 20 Jahre Leadagentur von Ricola und entwickelte 1998 den Claim «Wer hat's erfunden?». «Ricola ist häufig mit Husten und Heiserkeit konnotiert und damit insbesondere in den Wintermonaten stark top-of-mind», erklärt Sandra Payer, Head of Marketing Ricola Schweiz. Mit der Kampagne wolle man aufzeigen, dass Ricola auch in diversen Alltagssituationen über das Jahr hinweg ein Begleiter sei. Ziel sei es, breitere Verzehranlässe zu schaffen.

Ergänzend zur Kampagne baut Ricola sein Engagement im Langlauf aus. Der Schweizer Langläufer Nicola Wigger, Mitglied des B-Kaders von Swiss-Ski, wird neu als Athletenpartner unterstützt. Der 23-Jährige arbeitet auf die Qualifikation für die Olympischen Winterspiele 2026 hin. Die Partnerschaft ist langfristig angelegt. (pd/spo)