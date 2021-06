Das zweite Edelmetall für die Schweiz am Cannes Lions International Festival of Creativity: Am Dienstag ist die in der Kategorie «Creative Data» die Arbeit «Waiting Wins» von Havas Village Genève für Canal+ ausgezeichnet worden – und zwar mit einem Silber-Löwen.



