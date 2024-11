Grunerfilms: Eine Calatrava-Uhr zum 170. Geburtstag

Publiziert am 18.11.2024

Die Ipsomatic-Uhr in Platin mit ihren organisch geschwungenen Formen ist auf 170 Stück limitiert und spiegelt so das 170-jährige Jubiläum des Schweizer Luxus-Schmuck und Uhrenhändlers Gübelin wider. «Unser Ziel war es, den einzigartigen Design-Stil von Calatrava in das Projekt miteinzubinden,» wird Tizian Gruner, Mitgründer und Produzent von Grunerfilms, in einer Mitteilung zitiert.

In Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro seines Bruders, Patrice Gruner, wurde ein gigantisches Set gebaut, das von Calatravas Architektur und seinem Design für die Uhr inspiriert war. Die Kampagne wird schweizweit Online und via OOH, POS und Print beworben. Grunderfilms arbeitet für Gübelin seit 2021. (pd/spo)