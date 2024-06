Cannes Lions 24: Eine Shortlist für die Schweiz zum Auftakt

Vom 17. bis 21. Juni findet an der Côte d’Azur die 71. Auflage der Cannes Lions statt. Am Samstag wurden sechs Shortlists veröffentlicht. Und zwar in den Kategorien Audio & Radio, Film Craft, Health & Wellness, Outdoor, Pharma sowie Print & Publishing.

Die Schweizer Kreativwirtschaft darf mit folgenden Arbeiten auf einen Löwen hoffen.

Film Craft

«Wer atmet, braucht das Meer» für Greenpeace von Farner und Shining Film

Insgesamt sind in diesem Jahr 108 Einreichungen aus der Schweiz eingegangen. Die Shortlist der Kategorien Innovation Lions, Titanium Lions und Glass: The Lion for Change sind bereits seit Anfang Juni publiziert. Schweizer Platzierungen sind nicht dabei.



Am Sonntag folgen die Shortlists in elf weiteren Kategorien. Die Schweiz darf in Cannes also auf weitere Finalplätze hoffen. Ob es für Farner/Shining und Greenpeace für einen Löwen reicht, wird sich am Dienstag zeigen.





persoenlich.com wird in den kommenden Tagen ausführlich über die Schweiz am Cannes Lions Festival berichten.