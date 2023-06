Gemeinsam mit Signorell und Capture Media setzt Geyst die Digital-Engagement- und Social-Media-Kampagne für den ersten vollelektrischen Subaru Solterra 4x4 um. In vier kurzen Episoden unterhalten sich die beiden Markenbotschafter für Subaru Schweiz, Musikerin Eliane Müller und Ski-Legende Bernhard Russi, über die Vorzüge des neuen Subaru-Stromers, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Geschichte beginnt gemäss Mitteilung an der Ladesäule, wobei Russi und Müller ihr (Un-)Wissen über Batterielebenszyklen kundtun. Der Vorteil des tiefen Schwerpunktes bei dynamischer Kurvenfahrt ist für Russi hier ein willkommener Effekt.



Ob Strom oder Benzing: Subaru ist Subaru

Die zweite Episode spielt mit den Generationen. Über den Musikgeschmack, wobei Eliane mehr am «alten» Rock-Stil der Band «Shugarshakers» hängt als Bernhard, spielen sie auf den Sprung von Subaru in die Elektromobilität an. Ob nun Stromer oder Benziner, zum Schluss «sind beides Subaru», so Russi.

An dritter Stelle geht es wieder um die Batterie. Statistisch erhebt Russi das durchschnittliche Fahrverhalten und beweist so, dass die Reichweite des Solterra 4x4 für den Alltag vollkommen ausreicht.

Zum Schluss vermisst Eliane ein wenig die Emotionen bei dem Auto. Trotz Rekuperation und voller digitaler Anbindung ist sie nicht ganz überzeugt. Bei der Elektro-Beschleunigung kommen dann aber auch bei ihr Emotionen auf.



Bewegtbild- und statische Teaser-Ads

Die vier Episoden rund um den neuen Subaru werden gemäss Mitteilung über das Engagement Advertising Setup von Capture Media mit diversen Bewegtbild- sowie statischen Teaser-Ads beworben. Optimiert wird die Kampagne auf die aktive Video-Visibilität der verschiedenen Episoden, welche auf der Landingpage über das DSGVO-konforme Tracking von Fusedeck gemessen und auf das Engagement optimiert wird. Die kompletten vier Episoden lassen sich hier anschauen. (pd/yk)