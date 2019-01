Ferris Bühler Communications: Engadiner Club 8848 neu zum Leben erweckt

Bereits 2017 kreierte Ferris Bühler Communications für die drei Berge Corvatsch, Diavolezza und Lagalb einen neuen Auftritt unter dem Namen «fabelhafte Bergwelt des Oberengadins» (persoenlich.com berichtete). Jetzt hat die Badener Storytelling Agentur die Lagalb speziell ins Rampenlicht gerückt – mit der Neulancierung des legendären Skiclubs Club 8848.

Entstanden ist der Club in den Siebziger Jahren, auf Initiative der ehemaligen Bergbahn Lagalb AG, welche mehr Skifahrer auf den Berg locken wollten. Bei der Gründung trug der Club den Namen «Club 8847 - Piz Lagalb - Mount Everest», dies erschuf den Bezug zum Mount Everest, welcher damals laut offiziellen Messungen 8847 Meter mass. Die Challenge war, mit Pistenabfahrten und Wanderungen zum Piz Lagalb 8847 Höhenmeter an einem Tag zu bezwingen. Der Club zählte einst über 1000 Mitglieder, darunter der damalige kanadische Premierminister und der Schah von Persien. Aufgrund von fehlenden Initianten geriet der Club in den Achtzigern in Vergessenheit und wurde nun, rund 40 Jahre später, wieder zum Leben erweckt. Da der Mount Everest nach neuen Vermessungen 8848 Meter misst, trägt der Club heute den Namen «Club 8848».

Neues Logo und Erlebniswelt am Berg

Ferris Bühler Communications zeigt sich verantwortlich für die Kreation einer massgeschneiderten Erlebniswelt in der Tal- und Bergstation sowie für den visuellen Auftritt des neu lancierten Club 8848, heisst es in der Mitteilung. Für die einzigartige Customer Journey während der Challenge konzipierte die Agentur Design-Elemente für die gesamte Infrastruktur und Signaletik-Elemente im Skigebiet der Lagalb. Dabei setzt die Agentur stark auf Storytelling und unterstreicht die Challenge am Berg mit Kletterseilen, Gipfel-Fahnen, Urkunden und Merchandise, das sich an adrenalinhungrige Actionfans richtet.

Pünktlich zur Saisoneröffnung Ende Dezember wurden die baulichen Veränderungen auf der Lagalb der Öffentlichkeit mit einem Event präsentiert und die Neulancierung des Clubs gebührend gefeiert, unter anderem mit einer Lichtshow des bekannten Schweizer Lichtkünstlers Gerry Hofstetter. Ferris Bühler Communications organisierte den Anlass, begleitete die Lancierung medial und produzierte Foto- und Video-Content.

Verantwortlich bei Diavolezza Lagalb AG: Martina Schwendener (Leiterin Marketing), Natalie Müller (Assistentin der Geschäftsleitung); verantwortlich bei Pontresina Tourismus: Christa Häberlin (Produktmanagerin), Nadin Neuenschwander (Junior Projektleiterin); verantwortlich bei Ferris Bühler Communications: Ferris Bühler (CEO & Founder), Larissa Eichin (Creation & Strategy Manager), Olga Cudakova (Art Director), Anna Stoop (Storytelling Expert), Marina Widmer (Event Expert) (pd/wid)