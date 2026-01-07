Theophil Butz: «Es war eigentlich ein verrückter Tag»

Theophil Butz macht mit 21 Jahren Kampagnen für Jägermeister in Düsseldorf, bevor ihn Uli Wiesendanger in die Schweiz holt, erzählt er im Gespräch. In der Villa am Zürichberg stellt er fest: «Die Schweiz hat keinen Art Directors Club.» Zusammen mit Martin Suter plant er die Gründung. Am Samstag, 10. Januar 1976, treffen sich die Pioniere in der «Kronenhalle» – bis auf einen.

In der ersten Folge des Podcasts «50 Jahre ADC» erzählt Butz, warum auch Ernst Wirz beinahe der Gründungsversammlung ferngeblieben wäre, wie die Statuten in letzter Minute zusammenkopiert wurden und weshalb der Club von Anfang an elitär bleiben sollte. Er berichtet von einer viel zu teuren 350'000-Franken-Party und von einem Münzwurf, der seine Agentur «Bosch & Butz» taufte. Und er erklärt, warum er seit 15 Jahren unterschiedliche Schuhe trägt.

Aus Anlass des Jubiläums schenkt der persönlich-Verlag dem ADC Switzerland – mit Unterstützung der Migros – den Podcast «50 Jahre ADC». Darin berichten während des ganzen Jubiläumsjahres in 50 wöchentlichen Folgen Kreative, Auftraggebende oder Agenturinhabende über die Werbebranche und ihre eigene Karriere.

Credits Moderation: Matthias Ackeret; Produktion: Corinne Lüthi, Christian Beck.