07.01.2026

Theophil Butz

«Es war eigentlich ein verrückter Tag»

Am 10. Januar 1976 wurde in der Zürcher «Kronenhalle» der ADC gegründet. Initiant war der Werber Theophil Butz. In der ersten Folge des Podcasts «50 Jahre ADC» erzählt er, warum Franz Klammer indirekt Taufpate war, wer bei der ersten Sitzung überraschend fehlte und wie viele Millionen er beim Verkauf seiner Agentur verdiente.
Theophil Butz: «Es war eigentlich ein verrückter Tag»
Blicken auf 50 Jahre ADC Switzerland zurück (v.l.): ADC-Initiant Theophil Butz und Matthias Ackeret, Verleger und Chefredaktor von persönlich und persoenlich.com. (Bild und Grafik: Corinne Lüthi)
Matthias Ackeret
Publiziert am 07.01.2026

Theophil Butz macht mit 21 Jahren Kampagnen für Jägermeister in Düsseldorf, bevor ihn Uli Wiesendanger in die Schweiz holt, erzählt er im Gespräch. In der Villa am Zürichberg stellt er fest: «Die Schweiz hat keinen Art Directors Club.» Zusammen mit Martin Suter plant er die Gründung. Am Samstag, 10. Januar 1976, treffen sich die Pioniere in der «Kronenhalle» – bis auf einen.

In der ersten Folge des Podcasts «50 Jahre ADC» erzählt Butz, warum auch Ernst Wirz beinahe der Gründungsversammlung ferngeblieben wäre, wie die Statuten in letzter Minute zusammenkopiert wurden und weshalb der Club von Anfang an elitär bleiben sollte. Er berichtet von einer viel zu teuren 350'000-Franken-Party und von einem Münzwurf, der seine Agentur «Bosch & Butz» taufte. Und er erklärt, warum er seit 15 Jahren unterschiedliche Schuhe trägt.

Aus Anlass des Jubiläums schenkt der persönlich-Verlag dem ADC Switzerland – mit Unterstützung der Migros – den Podcast «50 Jahre ADC». Darin berichten während des ganzen Jubiläumsjahres in 50 wöchentlichen Folgen Kreative, Auftraggebende oder Agenturinhabende über die Werbebranche und ihre eigene Karriere.

Credits

Moderation: Matthias Ackeret; Produktion: Corinne Lüthi, Christian Beck.


Newsletter wird abonniert...

Newsletter abonnieren

Wollen Sie Artikel wie diesen in Ihrer Mailbox? Erhalten Sie frühmorgens die relevantesten Branchennews in kompakter Form.

Kommentar wird gesendet...

KOMMENTARE

Die Branchennews täglich erhalten!

Jetzt Newsletter abonnieren.
Neue Podcast-Folge: Jetzt reinhören