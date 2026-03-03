Publiziert am 03.03.2026

Die Firma R. Nussbaum AG startet 2026 eine gross angelegte Kampagne für ihr Etagensystem «Optiflex-Profix». Das von Zimmermann Communications entwickelte Kommunikationskonzept setzt auf ein starkes Visual: Ein schier endloser Wolkenkratzer, zusammengesetzt aus Nussbaum-Referenzobjekten. Damit soll die Vielseitigkeit und Verlässlichkeit des Systems aufzeigt werden.

Das Schlüsselmotiv visualisiert den millionenfachen Einsatz von «Optiflex Profix», das schon seit 15 Jahren schweizweit verbaut wird. Das Wolkenkratzer-Bild zeigt diverse Etagen, die zahlreiche Gebäudeformen wie Wohn-, Gewerbe- und öffentliche Gebäude vereinen und so die breite Anwendung sowie die langjährige Erfahrung von Nussbaum verdeutlichen. Auf allen Etagen sind reale Nussbaum-Referenzobjekte zu sehen.









Für die Entwicklung dieses Motivs hat die Agentur die Referenzobjekte auf Grundlage realer Foto-Vorlagen digital nachgebaut. Anhand eines ersten «Blockings» wurde die Form des Wolkenkratzers minutiös geplant, bevor jedes einzelne Gebäude sorgfältig ausgearbeitet und in die finale Komposition integriert wurde.

Im Kern der Kampagne steht die Botschaft, dass «Optiflex Profix» eine effiziente Steckverbindung für jede Etage ist. Die Kampagne setzt auf einen breiten Mix an Werbemitteln, in welchen sich das Leitmotiv «Etage über Etage» konsequent über alle digitalen, physischen und Print-Kanäle zieht.

Die Landingpage steht auf einen ungewohnten, weil vertikalen Scrolleffekt. Dieser verläuft von unten nach oben, also in die Gegenrichtung zur üblichen Scrollbewegung. Damit will die Agentur das Gefühl von «Etage über Etage» digital erlebbar machen, wie sie schreibt. Mit jedem Scroll-Moment gelangen die User Etage um Etage höher und erhalten schrittweise vertiefte Informationen zu «Optiflex-Profix» und den realen Referenzobjekten.

Parallel dazu inszenieren Online-Videos und Social-Media-Massnahmen auf Facebook, Instagram und LinkedIn den Wolkenkratzer dynamisch und führen die Nutzenden direkt auf die Landingpage. Ergänzt wird der Auftritt durch Anzeigen in der Fachpresse sowie einem physischen Aufklapp-Flyer. (pd/nil)



Verantwortlich bei Nussbaum: Claudia Schwarzer (Teamleitung Marketing-Kommunikation), Geraldine Cairoli (Marketing-Kommunikation & PR-Projektmanagement), Deborah Von Allmen (Junior Marketing-Kommunikationsplanung), Nina Alimusaj (Junior Marketing-Kommunikationsplanung); verantwortlich bei zimmermann communications: Christoff Strukamp (Creative Direction), Julia Hofmann (Art Direction), Sophie Güntensperger (Text), Lara Cavelti (Beratung), Rolf Zimmermann (Gesamtverantwortung Strategie); Umsetzung Keyvisual: Sehsucht GmbH; Umsetzung Landingpage: business4you AG