Das Start-up-Unternehmen Facts 4 Future veröffentlicht regelmässig Fakten zu gesellschaftlichen Entwicklungen – aufbereitet aus öffentlich zugänglichen Daten von Bundesämtern, der UNO und der Weltbank. Damit wolle man «keine fertigen Lösungen oder Handlungsempfehlungen» präsentieren, sondern «die Grundlage für eine fundierte Meinungsbildung» schaffen, heisst es in einer Medienmitteilung.
Neun Monate nach ihrer Gründung tritt die Plattform erstmals mit einer Werbekampagne in Erscheinung. Zum Anlass des 50. publizierten Fakts erscheint die Broschüre «50 Fakten», welche die bisherigen Inhalte der Plattform kompakt zusammenfasst.
Parallel dazu sind diese Woche in mehreren Deutschschweizer Städten Plakate zu sehen. Die Sujets wurden von der Agentur Evolve Advertising entwickelt. An den Bahnhöfen finden zudem Flyeraktionen statt. (pd/nil)
