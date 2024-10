Publiziert am 04.10.2024

Kategorienweise geben die London International Awards die Gewinner bekannt, bevor am 4. November die Special Awards verliehen werden. Nun steht ein erster Schweizer Gewinner fest.

Mit Silber in der Kategorie «Public and Political Affairs» ausgezeichnet wurde die Politkampagne für den Behindertenrechtsaktivisten Islam Alijaj, orchestriert von Farner. Dieselbe Arbeit gewann bereits in Cannes einen Bronze-Löwen (persoenlich.com berichtete). (pd/cbe)