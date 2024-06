Publiziert am 06.06.2024

Die New York Festivals Advertising Awards haben die Gewinner veröffentlicht. Einer der fünf Grand Awards geht dabei in die Schweiz an die Agentur Farner. Ausgezeichnet wurde die Arbeit «Giving a Voice to the Unheard», dies in der Kategorie «Purpose: Human Rights». Der Zürcher Behindertenrechtsaktivist Islam Alijaj wurde im Herbst in den Nationalrat gewählt. Der Wahlkampf des SP-Politikers wurde orchestriert von Farner (persoenlich.com berichtete).

Die gleiche Arbeit wurde ausserdem mit Gold in der Kategorie «Purpose: Technology For Good» und Bronze in der Kategorie «Public Relations, Best use: Effectiveness» ausgezeichnet.

Gold ging ausserdem an Serviceplan Suisse für die Arbeit «Antique Tattoos» im Auftrag der Antiquariats-Messe Zürich, dies in der Kategorie «Brand Design: Limited Edition/One-Off/Specialty Items».

Und schliesslich holte Wirz Bronze für die Arbeit «Grand Train Tour of Switzerland. The Ride of a Lifetime» von Schweiz Tourismus, dies in der Kategorie «Film Craft: Script/Copywriting».

Eine Übersicht aller Gewinner finden Sie hier. (cbe)