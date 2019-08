Die FDP Schweiz hat ihre Hauptkampagne für die nationalen Wahlen am 20. Oktober lanciert. Der Slogan lautet: «Die Schweiz will weiter. Machen wir es möglich.» Die FDP möchte mit dieser Botschaft zeigen, dass die Partei «die Chancen der Zukunft» packen wolle.

«Wir unterstreichen in unserem Wahlkampf, dass wir für Fortschritt stehen», teilte die FDP am Samstag mit. Der Slogan «Machen wir es möglich.» solle verdeutlichen, dass sich die Herausforderungen in der Schweiz nicht von selbst lösten.

In sechs Themenplakaten zu Arbeitsplätzen, Altersvorsorge, Export, Digitalisierung, Arbeitsmodellen und Umwelt will die FDP den Wahlberechtigten zeigen, wo die Schweiz weiterkommen soll.

Die Plakate sind gemäss FDP nach Erkenntnissen einer Datenanalyse optimiert worden. Auch in den sozialen Medien will die FDP einen aktiven Wahlkampf führen: Die Partei setzt vermehrt auf Videoformate, um ihre Inhalte zu vermitteln. Zudem nutzt sie online Werbemöglichkeiten.

In einer breit angelegten Facebook-Kampagne sollen sämtliche Forderungen aus den Positionspapieren als sogenannte Kacheln (Bildmotive mit Kurztext) an die Bevölkerung ausgespielt werden. Damit bringe die Partei den Standard aus der Privatwirtschaft auch in die Politik, hält die FDP fest.

Nur virtuell geht es nicht zum erhofften Wahlerfolg: Der Haustür-Wahlkampf wurde nach dem Pilot-Projekt in Zürich, Luzern und Baselland national ausgerollt. Die Mitglieder aus rund 200 Ortsparteien machen sich nun auf die Socken. (sda/wid)