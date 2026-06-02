Rosarot: Ferien vom Alltag im Fitnesscenter

Publiziert am 02.06.2026

Rosarot lanciert ihre erste Arbeit für den Fitnesscenter-Betreiber Fitnesspark. Die Sommerkampagne unter dem Motto «Ferien vom Alltag» bricht bewusst mit klassischen Fitnessbildern und inszeniert die 16 Deutschschweizer Standorte als Orte der Erholung und des Abschaltens.

Ausgangspunkt der Kampagne ist die Beobachtung, dass der Sommer zwar reich an sozialen Erlebnissen ist – Apéros, Grillfeste, Festivals, Familienausflüge –, gleichzeitig aber wenig Raum zum Durchatmen lässt. Rosarot hat diesen Insight zur strategischen Grundlage gemacht und Fitnesspark nicht als Ort der Selbstoptimierung, sondern als Rückzugsort positioniert: als Kraftort, an dem Besucherinnen und Besucher beim Training das Gedankenkarussell verlassen und im Wellnessbereich abschalten können, wie es in einer Mitteilung heisst.

Visuell setzt die Kampagne auf einen Bruch mit gängigen Fitnesssujet-Konventionen. Die Out-of-Home- und digitalen Werbemittel zeigen nicht angespannte Körper und Leistungsmomente, sondern den Augenblick nach dem Training – wenn die Anstrengung nachlässt und das Runterkommen beginnt. Die Motive wurden im «Schnappschuss»-Stil fotografiert und wirken wie leicht überbelichtete, spontane Ferienfotos. Die markanten Headlines werden mit handgeschriebenen Zeilen kombiniert, die an Postkarten von Bekannten erinnern sollen – banal und vertraut zugleich.

Metz Koller, Co-CEO bei Rosarot, beschreibt den konzeptionellen Ansatz so: «Viele Menschen gehen im Sommer weiterhin ins Gym, suchen dort aber nicht nur Selbstoptimierung, sondern auch einen Ort zum Abschalten. Genau dieses Bedürfnis greifen wir auf: mit Momenten des Runterfahrens und handgeschriebenen Ferienfloskeln, wie man sie von klassischen Postkarten kennt: banal, spontan und gerade deshalb sofort vertraut.»

Die gesamte Produktion der Kampagne erfolgte inhouse bei Rosarot. Die Kampagne ist seit Dienstag in der Aussenwerbung sowie auf digitalen Kanälen geschaltet. (pd/cbe)