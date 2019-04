BFU: Fünf Roadmovies mit Tücken

Vernunft rauf – Speed runter: Mit einer neuen Sensibilisierungsoffensive will die Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU) das Motorradfahren sicherer machen. Kurzfilme und Social-Media-Stories zeigen die Welt der Biker – und deren Tücken, heisst es in einer Mitteilung dazu.

Die Kampagne «Stayin' Alive» hat in den letzten Jahren Motorradfahrer in der ganzen Schweiz für sicheres Fahren sensibilisiert (persoenlich.com berichtete). Jetzt kommen die BikeXperts dazu: Huevo, Mrs Phoenix und Usseglio. Die drei passionierten Biker und Influencer sind die Protagonisten einer neuen Web-Serie mit fünf Kurzfilmen, so die BFU weiter.

Chevy-Van als rollendes Studio

Aus den Forschungsresultaten der BFU haben sich fünf Problembereiche als Hauptursachen bei Motorradunfällen herauskristallisiert: Kollisionen an Kreuzungen, Bremsen, Geschwindigkeit, Abstand halten sowie Kurven fahren. Genau diese Bereiche würden in den Filmen thematisiert, schreibt die Beratungsstelle.



Neben den drei Influencern ist der Schauspieler André Vital als Videoblogger mit seinem als TV-Studio umgebauten Chevy-Van mit von der Partie. Er kommentiert die Fahrszenen, interviewt Experten und führt packend durch die Stories. Die drei Biker zeigen mit Leidenschaft, wie es auf dem Motorrad mit den richtigen Tipps noch mehr Spass macht.

Plakate ab April

Die neue Web-Serie ist ab sofort auf stayin-alive.ch zu sehen. Gleichzeitig werden sie über zahlreiche Social-Media-Kanäle verbreitet, laufend ergänzt mit Sidestories übers Motorradfahren. Zusätzlich fordern ab April Plakate mit den kernigen Sprüchen der BikeXperts die Motorradfahrenden auf, ihren Fahrstil zu überdenken und sich die Tipps auf der Website anzuschauen.

Ziel sei es, dass möglichst viele Motorradfahrer die Videos sehen und die Tipps der BikeXperts übernehmen, schreibt die BFU. Hinter den BikeXperts stehen starke Partner: Neben der BFU sind die Föderation der Motorradfahrer der Schweiz FMS, der Fonds für Verkehrssicherheit FVS, der schweizerische Fahrlehrerverband SFV und der Schweizerische Motorrad Fahrlehrer-Verband an Bord.

