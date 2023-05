Alkoholfreies Bier boomt. Durch das steigende Gesundheitsbewusstsein der Bevölkerung und des stetig verbesserten Geschmacks steigt die Nachfrage nach dem alternativen Bier immer mehr, heisst es in einer Mitteilung. Dies habe auch die Brauerei Baar erkannt und deshalb für den Sommer eine Kampagne rund um das Bier lanciert.



Das Alkoholfrei Feinherb sei das perfekte Getränk für nach dem Sport oder an heissen Sommertagen, heisst es weiter. Es sorge garantiert für einen kühlen Kopf und belebt gleichzeitig, durch die rein natürlichen Zutaten, den Geist. Genau das soll auch das Kampagnendesign, welches die junge Zuger Agentur Here we are entwarf, transportieren.



Zu sehen ist die erste Phase der Kampagne ab Mai auf diversen Plakaten im und rund um den Kanton Zug. Um die Zielgruppe an verschiedenen Orten zu erreichen, wurden diverse Werbemassnahmen ergriffen. So findet man die Sujets auch auf Social Media, in Zentralschweizer Kinos, auf den Zuger Bussen, in diversen Restaurants oder auch in Migros Filialen der Zentralschweiz.



Verantwortlich bei der Brauerei Baar: Martin Uster und Veronika Hofmann; verantwortlich bei Here we are gmbh: Tina Bloetjes und Marco Sievi. (pd/wid)