Scholz & Friends Zürich: Für eine Abwechslung im Alltag

Das neue Limited Edition Rivella Grapefruit kombiniert den einzigartigen Rivella-Geschmack mit einer feinen Grapefruitnote und erfrischt nach einem langen «Corona-Winter» all jene, die nach Abwechslung im Alltag suchen. So thematisiert die neue Kampagne den unstillbaren Durst der Menschen auf alles Neue, passend zur kreativen Leitidee mit dem Claim «Wo immer dein Durst daheim ist», die Scholz & Friends für Rivella entwickelt hat.

Die Motive zur Bekanntmachung der neuen Sorte sind in unterschiedlichen Out-of-Home-Formaten ab sofort in der Deutschschweiz und der Romandie on air. Eine Digitalkampagne mit Banner-Motiven und Engagement Ads sowie POS-Kommunikation runden den Kampagnenauftritt flankierend ab, wie es in einer Mitteilung heisst.

Verantwortlich bei Rivella: Thomas Warring (Chief Marketing Officer), Andri Freyenmuth (Leiter Brand Management), Désirée Koller (Senior Brand Manager), Rahel Burri (Brand Managerin), Annika Montalenti (Senior Media & Digital Communication Manager); verantwortlich bei Scholz & Friends: Luca Stancheris, Maira Weidmann, Aster Loerli, Erika Unternährer, David Fischer, Christian Vosshagen (Kreation), Victoria Kirsch, Mathias Rösch, Tobias Händler (Beratung & Strategie); Mediaagentur: Havas Media. (pd/cbe)