TBWA\Zürich: Geberit rückt Produkte ins Zentrum

Publiziert am 24.09.2026

Mit der ersten Stufe wurden laut Mitteilung die Kompetenz von Geberit im Umgang mit Wasser und ein breites Markenverständnis bei der Endkundschaft etabliert. Nun zeigt die Kampagne konkrete Lösungen für WC, Waschplatz und Dusche. Das Markenversprechen soll damit in Produktvorteile übersetzt werden. Die Filme spielen in derselben Filmwelt, die die Mitteilung als «fast surreal» beschreibt.

Dahinter steht ein modularer Ansatz. «Geberit hat eine enorme Vielfalt an Produkten und Benefits. Wir wollten dafür nicht einfach einzelne Filme machen, sondern eine gemeinsame Welt schaffen, die alles miteinander verbindet», lässt sich Manuel Wenzel, CCO von TBWA\Zürich, in der Mitteilung zitieren. Das Konzept lasse sich «immer wieder neu zusammensetzen und für verschiedene Märkte, Kategorien und Formate weiterentwickeln».

Die Kampagne läuft in 15 europäischen Ländern. Neben den Filmen gehören CTV, Streaming, (D)OOH, Display-, Social- und Google-Ads, Radiospots, eine Landingpage und Massnahmen am POS dazu. Regie führte wie schon bei der ersten Stufe Patrick Daughters. Produziert hat Mcqueen Films, die visuellen Effekte stammen von Artjail. Gedreht wurde in den Cape Island Studios in Kapstadt. (pd/cbe)