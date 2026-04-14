Festland: Geburtstagskuchen wie Küchengeräte

Publiziert am 14.04.2026

Die Schweizer Kochmarke Betty Bossi begeht in diesem Jahr ihr 70-jähriges Jubiläum. Im April 1956 gegründet, lanciert das Unternehmen gemeinsam mit Festland eine Kampagne, die den runden Geburtstag zur Feier für die eigene Community macht, schreibt die Kreativagentur in einer Mitteilung.

Das kreative Herzstück der Kampagne greift den viralen Social-Media-Trend «Is it Cake?» auf: Küchengeräte und andere Alltagsobjekte werden dabei täuschend echt als Geburtstagstorten inszeniert. Die sogenannten Cake-Visuals sollen einerseits Aufmerksamkeit auf das breite Produktsortiment von Betty Bossi lenken und andererseits Jubiläumsvorteile für Kundinnen und Kunden kommunizieren. Unterstützt wurde die Umsetzung des vielgestaltigen Bildkonzepts durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz.

Festland begleitete das Projekt von der Strategie über die kreative Idee bis hin zur Umsetzung in verschiedenen Medien – darunter einen Web-Hub, Inserate, Taschen sowie weitere Werbemittel. (pd/spo)