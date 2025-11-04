In Flagranti: Für Glücksmomente des Alltags

Publiziert am 04.11.2025

Entwickelt wurde das Konzept von der Agentur In Flagranti. Im Zentrum steht das Handlungsversprechen «Wir helfen hier», das mit emotionalen Bildern und Alltagsgeschichten vermittelt wird, teilt die Agentur mit. Die Kampagne thematisiert soziale Teilhabe, Gesundheit und Altersarmut und soll die Organisation sichtbarer und zugänglicher machen.

In der Schweiz sind über 708'000 Menschen von Armut betroffen, was knapp jeder zehnten Person entspricht, heisst es weiter. Die Winterhilfe Schweiz unterstützt jährlich mehr als 50'000 Menschen, darunter 28'000 Kinder. Die Organisation entlastet knappe Haushaltsbudgets und ermöglicht die Teilhabe am sozialen Leben. Die neue Kampagne will aufzeigen, dass Spenden konkrete Veränderungen bewirken können.

Die Kampagne wird über verschiedene Kanäle ausgespielt, darunter TV, Social Media, themenspezifische Landingpages und Radio. Die mediale Ansprache zielt darauf ab, potenzielle Spenderinnen und Spender in Situationen zu erreichen, in denen sie aufnahmefähig sind – zu Hause oder in entspannten Momenten unterwegs. Ergänzend zur Kampagne wurden Landingpages entwickelt, die den Spendenprozess vereinfachen sollen. (pd/spo)