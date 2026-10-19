Publiziert am 19.10.2026

Greenpeace Schweiz wirbt seit Oktober mit einer neuen Kampagne von Freundliche Grüsse. Im Zentrum steht ein TV-Spot, der Alltagsszenen aus der Schweiz mit internationalen Schauplätzen von Greenpeace-Aktionen verbindet. Nach demselben Prinzip funktionieren die laut Mitteilung vier Plakatsujets: Porträts werden von Bildern aus anderen Weltregionen durchbrochen, etwa von Abfallbergen an einer Küste, Industriekaminen oder einer in Fischernetzen verfangenen Meeresschildkröte. Dazu kommen Claims wie «Umdenken statt Überfluss» oder «Respekt statt Raubbau».

Die Kampagne soll laut Mitteilung die Sichtbarkeit von Greenpeace in der Schweiz erhöhen und Menschen dazu bewegen, sich für den Umweltschutz einzusetzen. Sie läuft schweizweit auf Deutsch, Französisch und Italienisch. Neben dem TV-Spot gehören digitale Screens, Inserate sowie Display- und Social-Media-Werbung dazu. Angaben zu Budget und Laufzeit macht die Mitteilung nicht.

Freundliche Grüsse hatte den Etat von Greenpeace Schweiz 2021 in einem Pitch gewonnen (persoenlich.com berichtete). Zum 50-Jahr-Jubiläum von Greenpeace International setzte die Agentur danach die Kampagne «Dreampeace» um. (pd/nil)