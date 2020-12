Seed: Herzerwärmende ETH-Festtagsgrüsse

Im Hinblick auf die Festtage verschickt die ETH Zürich einen besonderen Weihnachtsgruss. Die Geschichte dreht sich um einen Roboter, der einen Lapsus wieder gut zu machen hat. Dazu kreiert er einen ganz besonderen Weihnachtsbaum aus Beton.





Hinter der Geschichte steckt jedoch mehr, nämlich das Bestreben der ETH Zürich, mit Lehre und Forschung zum gesellschaftlichen Fortschritt beizutragen. Digitale Fertigungstechnologien in der Architektur haben unter anderem das Potential, mit weniger Beton ressourcenschonend zu bauen. So heisst es in einer Mitteilung vom Montag.

Seed hat den Film in enger Zusammenarbeit mit der Hochschulkommunikation und dem Team der Professur «Digital Building Technologies» der ETH Zürich entwickelt und umgesetzt. Regie führte Janos Menberg.







Verantwortlich bei ETH Zürich: Nicole Klenk, Simon Zogg (Projektleitung), Ana Anton (Forscherin und Darstellerin), Eleni Skevaki und Ana Anton (Design und Produktion des Baumes), Michael Lyrenmann, Philippe Fleischmann, Tobias Hartmann, Andreas Reusser (Technische Unterstützung im Robotic Fabrication Lab), Benjamin Dillenburger, Digital Building Technologies (Unterstützung und Beratung); verantwortlich bei Seed Audio-Visual Communication: Janos Menberg (Buch, Regie und Offline-Editing), Bastian Hertel, Bettina Frymerman (Produktionsleitung), Atila Ulcay (Kamera), Nico Cavegn (Licht), David Hohl (Musik ), Nicolas Bechtel, Pascal Holzer (Online Editing), Simon Hardegger (Color Grading),: Janos Menberg und Axel Crettenand (Videomaterial 3D-Druck), Felix Courvoisier (Produzent). (pd/lol)