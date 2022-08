Justement ist die neue, «besonders intelligente» Suchmaschine für die juristische Recherche in der Schweiz. Sie erkenne Suchabsichten und liefere in Sekundenbruchteilen relevante Ergebnisse, wie es in einer Mitteilung heisst. Dadurch werde das Suchen und Finden von Argumenten «intuitiver, schneller und einfacher».

Lanciert wurde Justement gemäss Mitteilung mit einer Kampagne, «die fast so schlau ist wie die Suchmaschine selbst». Zurzeit ist sie in juristischen Fachmedien zu sehen, und zwar in Inseraten, einem Halfcover der Anwaltsrevue sowie in Bannern.























Die Kampagne entstand als Zusammenarbeit von Justement, dem Orell Füssli Verlag und den Kreativen Simon Kümin, Patrick Viert und DNA (Nicolas Schaltegger und Dominik Sieber).



Die Kampagne entstand als Zusammenarbeit von Justement, dem Orell Füssli Verlag und den Kreativen Simon Kümin, Patrick Viert und DNA (Nicolas Schaltegger und Dominik Sieber).

Verantwortlich bei Justement: Philip Stutz (Gründer & Managing Director); verantwortlich beim Orell Füssli Verlag: Marc Bloch Sommer (Growth Manager); Christian Hillig, Programmleiter (Juristische Fachmedien); Kreative Umsetzung: Patrick Viert (Strategie & Konzept); Simon Kümin (Text & Konzept); DNA (Nicolas Schaltegger und Dominik Sieber), Art Direction. (pd/tim)