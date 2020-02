Neutral Zürich: Hornbach engagiert sich für demokratische Kunst

Hornbach hat den chinesischen Künster Ai Weiwei ein aussergewöhnliches Kunstwerk erstellen lassen. Jedermann soll es selber bauen können mittels einer Bauanleitung, die online zur Verfügung gestellt wird.

Die Aufgabe, die Hornbach an den Künstler stellte, war es, ein Kunstwerk aus Baumaterialien zu kreieren. «Die Idee hat ihn sofort begeistert. Baumärkte und Buchläden gehören zu seinen Lieblingsorten, weil sie Handwerk und Geist zusammenbringen», schreibt Hornbach in einer Mitteilung zur Aktion. Das Konzept zur Aktion hat die Agentur Neutral Zürich von Michelle Nicol erstellt.

«Ein klares Statement für Demokratie»

Entstanden sei eine typische Arbeit von Ai Weiwei: einfach, direkt und bescheiden. Und sie demokratisiere die Kunst. Denn Jede und Jeder könne damit «hochaktuelle Kunst im musealen Format» selbst bauen – mit Materialien von Hornbach, schreibt der Baumarkt in seiner Mitteilung weiter. Das Werk setze so ein klares Statement in der Diskussion über den zeitgenössischen Kunstmarkt. «Kunst gehört allen. Alle können Künstler sein oder haben die Möglichkeit, Kunst zu schaffen», so Ai Weiwei.

Jacken stehen für Sicherheit

«Safety Jackets Zipped the Other Way» besteht aus orangen Baustellen-Schutzwesten, die mittels ihrer Reissverschlüsse verbunden werden. «Von ihrer ursprünglichen Funktion entfremdet, verschmelzen sie so zu einer gestaltlosen Soft Sculpture», schreibt Hornbach. Das orangefarbene Jacken-Ensemble werde entweder auf einer Konstruktion aus Stahlrohren platziert oder mittels Haken an eine Wand gehängt. Die orangefarbenen Jacken mit ihren reflektierenden Streifen stünden für Sicherheit und «damit für eine fundamentale Idee unserer Zivilgesellschaft – für Ai Weiwei Teil der Faszination».







Das Kunstwerk wird von einer Publikation begleitet, die zugleich Bauanleitung und Kunstbuch ist – mit einem Statement von Ai Weiwei. Am Dienstag lud Hornbach zudem zu einem Gespräch, in welchem Hans Ulrich Obrist, künstlerischer Leiter der Serpentine Galleries, dem Künstler Fragen zu Werk und Schaffen gestellt hat. Bauanleitung und Zertifikat können als Buch bestellt oder online heruntergeladen werden auf hornbach.de/aiweiwei.

Ai Weiwei, der 1957 in Peking geboren wurde, kam 2015 nach Berlin. Heute lebt er in Cambridge, unter anderem weil er sich in Deutschland nicht wohl gefühlt hatte. Weiwei äusserte sich mehrfach kritisch gegenüber den Deutschen, er würde von ihnen ausgegrenzt.

Die deutsche Firma Hornbach gehört mit 160 Bau- und Gartenmärkten und mehr als 22’000 Mitarbeitern zu den grössten Baumarktunternehmen in Europa. (pd/eh)







«persönlich» ist beim Gespräch mit Ai Weiwei in Berlin vor Ort. Weitere Hintergründe zur Aktion lesen Sie in der März-Ausgabe vom «persönlich»-Magazin.