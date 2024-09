Bold: In Einsamkeit Geburtstag «feiern»

Was gibt es Traurigeres, als allein seinen Geburtstag zu «feiern»? Leider ist Einsamkeit eine Realität für jede dritte Person im Alter von über 85 Jahren in der Schweiz. Die neue Kampagne von Pro Senectute unterstreicht dies unter anderem mit einem berührenden TV-Spot, wie die verantwortliche Agentur Bold in einer Mitteilung schreibt.

Hochaltrige sind deutlich häufiger von Einsamkeit betroffen als jüngere Seniorinnen und Senioren im Alter von 65 bis 74 Jahren. Einsame Menschen leiden unter einem Mangel von persönlichen Beziehungen, daraus können sich schwerwiegende Auswirkungen auf die Gesundheit ergeben. Mit der aktuellen Kampagne möchte Pro Senectute verdeutlichen, dass sie sich für ältere Menschen einsetzt und somit die Einsamkeit lindert, unter der viele von ihnen leiden. Dafür leistet die Stiftung niederschwellige Angebote wie Haushalts- und Besuchsdienste.





Die Kampagne ist ab sofort on air. Als Werbemittel sind ein TV-Spot, Social-Media-Clippings und Dialog-Massnahmen im Einsatz. Für Konzeption, Umsetzung und Produktion zeichnet sich Bold verantwortlich.(pd/wid)