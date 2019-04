Werberin des Jahres 2019

Petra Dreyfus holt sich den «Egon»

Zum zweiten Mal in Folge Wirz: Co-CEO und COO Petra Dreyfus wird «Werberin des Jahres 2019». «Nur wegen ihr ist Wirz heute, was es ist», sagte Livio Dainese, ihr Vorgänger und Co-CEO der Agentur, in seiner Laudatio in der Samsung Hall.