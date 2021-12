Eurobest Award: Inhalt und Form gleich doppelt auf Shortlist

Wenn Good News, dann richtig: Nachdem das #Züribrätt an den renommierten ADCE-Awards unlängst mit Silber prämiert wurde, steht die Arbeit der Zürcher Agentur Inhalt und Form nun auch bei einem weiteren europäischen Kreativaward, dem Eurobest, auf der Shortlist. Und das gleich zweimal, wie es in einer Mitteilung heisst. Sowohl in der Kategorie «Industry Craft» als auch in der Kategorie «Design» gehört das solidarische Leiterspiel für die Bar- und Clubkommission Zürich zu den Awardanwärtern.

Damit zählt das von Katrin von Niederhäusern wundervoll illustrierte Kultobjekt zu einer Handvoll helvetischer Vertretungen unter den insgesamt 563 Arbeiten, die auf Gold, Silber, Bronze oder gar einen raren Grand Prix hoffen dürfen. Die Gewinnerarbeiten werden am 15. Dezember 2021 auf der Website des Eurobest bekanntgegeben.

Mit CRK hat es eine weitere Schweizer Agentur auf die Shortlist in der Kategorie «Industry Craft»geschafft – mit ihrer Awarness-Kampagne für Menschen mit Behinderung für Pro Infirmis. CRK war an den ADCE-Awards bereits doppelt ausgezeichnet worden – Silber holte die Agentur mit «Das bewegte Leben von Rosemarie» für Curaviva, Spitex, OdASanté, und Bronze gab es für «#WieDuUndIch» in Kooperation mit Jonathan Heyer Fotografie und Film für Pro Infirmis. (pd/tim)