Im Auftrag der Italian Trade Agency (ITA) – der italienischen Organisation für Exportförderung – hat die Werbeagentur des Onlinewarenhauses Galaxus eine Kampagne entwickelt, wie es in einer Mitteilung heisst. Unter dem Namen «Buongiorno Bellezza», zu Deutsch «Guten Morgen, Schönheit» bewirbt die Kampagne italienische Markenprodukte. Gleichzeitig verdoppelt Galaxus die Anzahl italienischer Beauty-Marken «Von Premium-Produkten bis hin zu trendigen kleinen Marken ist alles dabei», sagt Laura Zieglmeister, die das Projekt auf Seiten des Category Managements begleitet.

Der Onlinehändler hat die Kampagne komplett durch die eigene Werbeagentur Galaxus Agency umgesetzt, heisst es weiter. Das Galaxus Kreationsteam entwickelte diverse Sujets, die von 1. März bis 31. Juli in den Sozialen Medien ausgespielt werden. Die Motive sind inspiriert von altmodischen Wachs-Tischtüchern, die man mitunter noch bei sizilianischen Nonnas zuhause findet. Luisa Silvestri, Digital Media Designerin bei Galaxus, bezeichnet ihre Kreationen als «laut, charmant und fröhlich».

Laut der Mitteilung, fördert die Galaxus Agency den Abverkauf der Produkte mit zusätzlichen Text- und Shopping-Anzeigen in der Suchmaschine Google. Eine Ausstellung flankiert die Online-Massnahmen: Ab März bis Ende Mai können Kundinnen und Kunden im Beauty-Lab by Galaxus & En Vogue in Zürich eine Auswahl an italienischen Beauty Produkten hautnah erleben. Die Mediaplanung sowie Steuerung der Kampagne findet ebenso vollständig inhouse statt. Nach der erfolgreichen Kampagne «Design Made in Italy» im 2021 ist dies bereits das zweite Projekt, das die Galaxus Agency im Auftrag der ITA entwickelt und umsetzt.

Verantwortlich bei Digitec Galaxus: Flurin Spring (Creative Director), Luisa Silvestri, Julian Stauffer, Alessandro Thüler (Art Direction und Umsetzung), Nina Hoss (Projektleitung und Mediaberatung), Kim Dietschweiler (Digital Marketing), Flavia Ulrich (Text), Laura Zieglmeister (Category Management), David Kübler (Corporate Communication). (pd/yk)