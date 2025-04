Family: Johnny Grubenmann wird Co-Creative Director

Publiziert am 28.04.2025

Johnny Grubenmann stösst als Co-Creative Director zur Family Agency, teilt die Agentur mit Sitz in Uster (ZH) mit. Er wird das Creative Team gemeinsam mit Flo Weitzel und Jan Walser leiten.

Grubenmanns bisherige Stationen umfassen Agenturen im In- und Ausland. Darunter Adressen wie Jung von Matt Limmat, TBWA\Zürich, TBWA\Raad in Dubai, Sir Mary und Vice Media Group. In diesen Jahren arbeitete er für Kunden wie Samsung, McDonald’s, UBS Global, Nissan Middle East, Rhätische Bahn, SRF und Coop – und wurde für seine Arbeiten mehrfach ausgezeichnet.

Ende 2023 gründete er mit Gaston Filippo und Gianni Peng die Kreativagentur The Guys. Damit wollten sie «die Schweizer Werbeszene ein für alle Mal zu entstauben», wie sie damals erklärten (persoenlich.com berichtete).

Die Family Agency wurde 2020 gegründet und betreut Kunden wie Amorana, Rivella, Feldschlösschen, Watson, KPT, Sauber Motorsports und viele weitere. (pd/spo)