Sir Mary: Jugendliche auf Nacht-Exploration schicken

Das neue Samsung Galaxy S23 Ultra hat eine Nachtkamera mit Low-Light-Funktionen. Deshalb hat Samsung in Zusammenarbeit mit Sir Mary eine interaktive Kampagne ins Leben gerufen, bei der die junge Zielgruppe auf eine spektakuläre Nacht-Exploration geschickt wurde, um versteckte Galaxy S23 Ultras zu finden. Dies schreibt Sir Mary in einer Mitteilung.

Die landesweite Kampagne Explore The Dark, die ausschliesslich in der Nacht stattfand, richtete sich an die ultimativen Nachtschwärmer. Während den ersten Juniwochen machten sich diese auf die Jagd nach den neuen Samsung Galaxy S23 Ultras, die an den dunkelsten und zugleich nachtfotogensten Orten in der ganzen Schweiz versteckt waren. Dafür wurden sorgfältig gecraftete Explorer-Packagings entworfen, in denen die Smartphones sicher an den abenteuerlichen Orten platziert werden konnten. Von allen versteckten Galaxy S23 Ultras enthielt eines zusätzlich ein exklusives Sonderguthaben im Wert von 10’000 Franken.

Die versteckten Phones konnte man nur mithilfe von geheimen Location-Hinweisen ausfindig machen. Um diese zu erhalten, registrierten sich mehrere Tausend Teilnehmende auf dem digitalen Kampagnen-Hub ExploreTheDark.ch. Die Location-Hinweise wurden jeweils genau ab Sonnenuntergang im Viertelstundentakt über Social Media veröffentlicht. Somit konnten die Teilnehmenden die versteckten Smartphones in ihren jeweiligen Städten (Luzern, Bern, Zürich, Lausanne und Genf) aufspüren und ergattern, sobald die Dunkelheit eintraf. Während den perfekten Bedingungen für die epischste Nachtkamera.

Die Social-First Kampagne Explore The Dark wurde mit Teaserfilmen, digitalen Anzeigen und gesponserten Posts über Samsung- und Creator-Kanäle beworben.

Verantwortlich bei Samsung: Toni Koller (Head of IM Marketing SEAS), Fabian Fehr (Head of IM Marcom SEAS), Allan Haverman (Head of IM Marcom), Tina Baumberger (Marcom Professional IM); verantwortlich bei Sir Mary: Adrian Merz (Executive Creative Director), Gaston Filippo (Senior Art Director), Johnny Grubenmann (Senior Copywriter), Paul Gutjahr (Digital Art Director), Jacqueline Willimann (Senior Account Manager), Nadine Treml (Senior Account Manager), Raphael Hirt (Junior Storyteller), Ayleen Sol Friedrich (Junior Content & Social Media Creator), Alisha Wüest (Junior Social Media Consultant), Nicolas Hostettler (Managing Director); Farbfilm studio GmbH (Filmproduktion), Sugo.digital (Landingpage), Izzy, Energy, Anaïs Decasper, Lana Bante (Content), Publicis Media Switzerland AG (Iona Jefferies: Digital Account Director, Mariya Madörin: Digital Account Executive, Anastasios Joannidis: Account Director & Business Lead, Thomas Kupferschmid: Account Manager). (pd/wid)