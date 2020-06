Mehrere Agenturen im Lead: JvM/Limmat wird zweite Coop-Agentur

von Edith Hollenstein

Neben TBWA erhält Jung von Matt/Limmat einen substantiellen Anteil am Werbebudget von Coop zugesprochen. Eine entsprechende, persoenlich.com vorliegende Information bejaht die in Basel ansässige Detailhändlerin am Montag auf Anfrage. «Wir können bestätigen, dass Coop und Jung von Matt/Limmat eine langfristige Zusammenarbeit starten», sagt Sprecherin Rebecca Veiga. Die Verträge seien bereits unterschrieben. Wann genau die produktive Zusammenarbeit auf Projekten startet, sei aktuell noch Gegenstand von Gesprächen.

Coop arbeitet seit 2019 mit TBWA\Zürich als Leadagentur zusammen. Von ihr stammt die grosse Imagekampgne vom letzten Jahr, bei der Coop weiter auf den Claim «Für mich und dich» setzte (persoenlich.com berichtete).

«Sehr zufrieden mit unseren Agenturen»

Warum braucht es nun Verstärkung mit sozusagen einer zweiten Leadagentur? «Aufgrund des grossen Arbeitsvolumens, ist für uns schon länger klar gewesen, dass wir unseren Agenturpool vergrössern möchten», erklärt Coop-Sprecherin Veiga. Die Detailhändlerin habe mit diversen Agenturen Gespräche geführt. Jung von Matt/Limmat habe dabei überzeugt. «Wichtig ist uns zu erwähnen, dass wir sehr zufrieden mit der Arbeit unserer bestehenden Agenturen sind – insbesondere auch TBWA», so Veiga weiter.

Auf die Frage, wie sich die beiden Agenturen das Budget und die Aufgaben aufteilen, wollte Veiga mit Verweis auf Interna keine Angaben machen.

Keine Migros-Mandate mehr

Bei Jung von Matt/Limmat stellt sich die Frage, wie dieses Coop-Mandat mit den Arbeiten zusammenpassen, die die Agentur für Migros ausführt: M-Budget, etwa, oder die Migros-Sommerkampagne. «Unsere Migros-Mandate werden im Laufe dieses Jahres 2020 enden. Abgesehen von SportX wird JvM/Limmat keine weiteren Migros-Mandate mehr halten», erklärt Nina Bieli, Sprecherin von Jung von Matt/Limmat.

Die Agentur freue sich sehr auf die Zusammenarbeit mit Coop. Derzeit sei man daran, diese mit allen Beteiligten abzustimmen.





Coop ist zusammen mit Migros laut Mediafocus die grösste Werbeauftraggeberin der Schweiz.