Wirz: Kleine Schnecke wird zum grossen Star

Das Frischesortiment der Migros macht seinem Namen alle Ehre: Die regional angebauten Früchte- und Gemüsesorten gelangen über kurze Transportwege sofort ins Regal. So sind die Produkte in der Gemüseabteilung stets knackig und saftig, wie es in einer Mitteilung heisst. Um diese frische Auswahl zu bewerben, schickt die Agentur Wirz eine ausgewiesene Frische-Expertin ins Feld: eine kleine Schnecke.

Zum Auftakt der Kampagne liefert sich die Schnecke ein erbittertes Rennen mit einem Bauern. Der Landwirt ist der kleinen Heldin einen Schritt voraus, doch er fasst sich ein Herz und zeigt, dass Frische und Respekt vor der Natur Hand in Hand gehen. Eine herzige Geschichte, aber auch ein Hinweis auf das Engagement der Migros für Umwelt und Natur – ganz im Sinne ihrer Mission «Migros macht meh für d'Schwiiz».



Die Kampagne ist ab sofort schweizweit zu sehen. Im Laufe des Jahres werden die Geschichten rund um die kleine Schnecke weitergeführt, in ihrem ganz eigenen, gemächlichen Tempo.

Verantwortlich beim Migros-Genossenschafts-Bund: Frédéric Zürcher (Bereichsleiter Dachmarke), Désirée Strassmann (Abteilungsleiterin Campaigning), Michel Noverraz (Senior Projektleiter Campaigning), Simone Blaser (Senior Projektleiterin Media); verantwortlich bei Wirz Group: Livio Dainese, Johannes Raggio, Jannic Mascello, Thomas Kurzmeyer, Tim Lieberherr, Noëmie La Bella, David Offermann, Julia Mutter, Erasmo Palomba; verantwortlich Produktion: Myghosh (Filmproduktion), Björn Rühmann (Regie), Tommy Wildner (Kamera), Ilonka Galliard, Lamar Hawkins, Natali Sussman (Executive Producers), Beate Ehlert (Producer), NKI Studio (CGI/Animation), Akama (Animation Director), Soundtree (Musik), Jingle Jungle (Audio Postproduktion), Unsere Farben (Grading), Südlich-t (Postproduktion Online); verantwortlich für Media: Dynamo Team von Dentsu Switzerland. (pd/cbe)