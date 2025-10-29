Publiziert am 29.10.2025

Die Berner Agentur Bold zeichnet für Konzeption und Umsetzung verantwortlich, teilt sie mit. Die Kampagne arbeitet mit Wortwitz und visuellen Überraschungsmomenten, die das Prinzip der App widerspiegeln sollen. QoQa bietet seiner Community täglich wechselnde Produkte an.

Der Cast aus früheren Kampagnen kommt erneut zum Einsatz, ergänzt durch neue Motive. Die Werbemassnahmen laufen sowohl online als auch offline. Zum Einsatz kommen TV-Spots, Plakate, digitale Out-of-Home-Werbung (DOOH) sowie verschiedene Online-Formate. (pd/spo)