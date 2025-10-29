Die Berner Agentur Bold zeichnet für Konzeption und Umsetzung verantwortlich, teilt sie mit. Die Kampagne arbeitet mit Wortwitz und visuellen Überraschungsmomenten, die das Prinzip der App widerspiegeln sollen. QoQa bietet seiner Community täglich wechselnde Produkte an.
Der Cast aus früheren Kampagnen kommt erneut zum Einsatz, ergänzt durch neue Motive. Die Werbemassnahmen laufen sowohl online als auch offline. Zum Einsatz kommen TV-Spots, Plakate, digitale Out-of-Home-Werbung (DOOH) sowie verschiedene Online-Formate. (pd/spo)
Credits
Verantwortlich bei QoQa Services: Nina Bühlmann, Christoph Karcher, Mathieu Pereira, Thierry Rey; verantwortlich Agentur: Bold; Produktion TV Spot: Boom Creative Studio, Mitch Bekk (Direction), Elie Feller (Cast), Pablo Nouvelle (Music), Daryl Hefti (DoP), Nicolas Burri (Photo).